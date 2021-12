Kansas City sarà la prima serie tv con protagonista Sylvester Stallone

L'attore che ha prestato volto e muscoli a personaggi iconici come Rocky e Rambo avrà per la prima volta un ruolo principale in una produzione targata Paramount +, creata da Taylero Sheridan (Yellowstone) e Terence Winter (I Soprano)

C’è sempre una prima volta, e nemmeno 75 anni possono essere troppi per buttarsi in una nuova avventura professionale. Deve aver pensato questo Sylvester Stallone quando ha ricevuto e accettato la proposta per recitare in Kansas City, la prima serie tv in cui Sly avrà un ruolo da protagonista. Sì, proprio così, uno degli attori più cult degli ultimi 45 anni, l’uomo che ha prestato volto, pugni e muscoli a personaggi iconici come Rocky e Rambo, il tre volte candidato agli Oscar, non ha mai avuto una chance da leader sul piccolo schermo. Ora, grazie a Paramount +, Taylor Sheridan (già co-creatore di Yellowstone) e Terence Winter (I Soprano, Boardwalk Empire), a questo scandalo sarà posto riparo.