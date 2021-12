Marvel, Charlie Cox tornerà a essere Daredevil

Si è tanto parlato della possibilità di rivedere Charlie Cox nei panni di Daredevil, magari già a partire dal prossimo film con Tom Holland, Spider-Man: No Way Home . Da chi sostiene d’aver individuato la sua mano nel trailer del film in uscita al cinema il 15 dicembre 2021, alle foto leak. Potrebbe essere lui l’avvocato incaricato di occuparsi del caso di Peter Parker dopo l’accusa d’omicidio ai danni di Mysterio. Ora è finalmente giunta una conferma da parte di Kevin Feige, che si è espresso in maniera chiara sul futuro del personaggio e soprattutto di Charlie Cox nel MCU .

Charlie Cox sarà Daredevil

Kevin Feige si è così espresso ai microfoni di Cinema Blend: “Se Daredevil farà parte di nuovi progetti, posso confermare che sarà Charlie Cox a interpretare il personaggio. Dove lo vedremo, quando e come è ancora da definire”.

Una conferma e un tentativo di mantenere alta la suspense. Ci si aspetta però il ritorno del diavolo di Hell’s Kitchen in quattro progetti Marvel. Il primo dovrebbe essere, appunto, Spider-Man: No Way Home. A questo potrebbero aggiungersi ben tre serie TV. Si parla dello show dedicato a Echo, personaggio non udente introdotto in Hawkeye. Nei fumetti è legata a Wilson Fisk, ovvero Kingpin, acerrimo nemico di Daredevil. Non è da escludere, inoltre, la presenza di Charlie Cox in She-Hulk, legal drama che introdurrà il personaggio di Jennifer Walters. Spazio infine, si presume sul web, per una serie totalmente dedicata al personaggio.