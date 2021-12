Station Eleven, il trailer della serie con Mackenzie Davis

Tratta dall’omonimo romanzo di Emily St. John Mandel, la serie propone un mondo post pandemico in cui differenti gruppi provano a ripartire, ricreando quanto persone o reinventando la società

Pubblicato un nuovo trailer di Station Eleven, serie fantascientifica con protagonista Mackenzie Davis. Si tratta di uno dei nuovi show annunciati negli USA per la piattaforma HBO Max. Un titolo che promette di far parlare di sé e ora mostra qualcosa in più sugli episodi che arriveranno.

Non una sceneggiatura originale, dal momento che la miniserie è basata sul romanzo omonimo di Emily St. John Mandel, pubblicato nel 2014. La trama segue le vicende di svariati personaggi, mostrati alle prese con la loro vita stravolta da una pandemia. Un tema che oggi più che mai gli spettatori possono comprendere, anche se in questo caso le conseguenze globali sono estreme. Un progetto annunciato nel 2019 che farà il proprio esordio il 16 dicembre 2021. In totale sono stati prodotti dieci episodi.