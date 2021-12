Gomorra - Stagione finale, orario e anticipazioni sull'episodio 5 e 6

Con Ciro Di Marzio tornato a Napoli e pronto a combattere e con Genny di nuovo in prima linea a Secondigliano, disposto a tutto per riprendersi ciò che pensa gli spetti di diritto, torna con un nuovo appuntamento Gomorra - Stagione finale (TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE): stasera, venerdì 3 dicembre, il cult Sky Original prodotto da Cattleya in collaborazione con Beta Film torna con quinto e sesto episodio dalle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic, disponibile in streaming su NOW e ovviamente anche on demand su Sky.