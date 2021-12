Rupert Grint nel cast di Cabinet of Curiosities, serie tv di Del Toro

Manca ancora molto per il debutto di “Cabinet of Curiosities”, la serie Netflix annunciata come un prodotto in grado di riscrivere i canoni del genere horror, ma i dettagli sulla produzione bastano ad accrescere la curiosità su questo nuovo show antologico prodotto da Guillermo del Toro. Al già nutrito cast del nuovo lavoro del regista messicano si è appena unito Rupert Grint, l'attore britannico noto al pubblico internazionale per aver interpretato uno dei personaggi principali della saga dei film di “Harry Potter”. Non sono noti ancora i dettagli della sua partecipazione allo show ma pare che Del Toro sia stato particolarmente colpito dalla presenza di Grint nella serie “Servant” di Apple TV.

Una nuova storia fantastica per Rupert Grint

approfondimento

Rupert Grint: ecco com’è diventato l’attore di Harry Potter

I fan di “Harry Potter”, rimasti affezionati agli interpreti della saga, saranno curiosi di vedere come se la caverà Rupert Grint, l'attore che ha dato il volto a Ron Weasley nella grande storia del celebre maghetto e dei suoi amici, in questo nuovo ruolo che comunque si annuncia come un'avventura nel regno del macabro e, probabilmente, del magico. Potrebbe essere, quindi, molto in parte Grint appena confermato come membro del cast di “Cabinet of Curiosities”, una serie antologica che, stando alle informazioni ufficiali, si occuperà di scavare nel genere horror raccontando storie che spaziano dal gotico senza trascurare il classico creepy. Il viaggio nel terrore immaginato da Guillermo del Toro, qui coinvolto in veste di co-produttore e showrunner, sta prendendo forma pian piano per un'opera ad episodi che potrebbe debuttare nel 2022. Non ci sono grandi conferme sulle tempistiche di realizzazione, al momento; le uniche certezze riguardano proprio il cast che conta molti nomi noti oltre a quello di Grint.