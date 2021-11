Kevin Spacey dovrà pagare 31 milioni di dollari ad House of Cards

Un arbitrato a Los Angeles ha chiuso la causa legale durata tre anni tra la produzione della serie televisiva e l’attore che ne ha interpretato il protagonista Frank Underwood. Il verdetto è che l’attore dovrà versare 31 milioni di dollari ai produttori di “House of Cards” poiché la violazione delle regole di condotta in materia sessuale da parte dell’interprete ha causato alla società decine di milioni di dollari di perdite

Kevin Spacey dovrà pagare 31 milioni di dollari ai produttori della serie televisiva di cui è stato protagonista, House of Cards.

L’attore assieme alle sue società dovrà risarcire la Mrc con la suddetta cifra a più zeri a causa del “grave danno dalle sue molestie sessuali" che lo show da lui interpretato ha subito.

Un arbitrato a Los Angeles ha chiuso la causa legale durata tre anni tra la produzione della serie televisiva e l’attore che ne ha interpretato il protagonista Frank Underwood.



Il verdetto è che l’attore dovrà risarcire la produzione di “House of Cards” poiché la violazione delle regole di condotta in materia sessuale da parte sua ha causato alla società decine di milioni di dollari di perdite.



Si tratta della fine di quasi tre anni di causa legale e a stabilire il verdetto è stata la Corte Superiore di Los Angeles.

La richiesta di arbitrato è stata presentata dalla società Mrc, la casa di produzione della serie TV.

Dopo che i giudici dell'arbitrato hanno valutato per otto giorni il caso, riascoltando tutte le parti coinvolte durante numerose udienze a porte chiuse, condotte in gran segreto, il verdetto è arrivato.



La Mrc ha presentato una richiesta di risarcimento danni dopo aver dovuto licenziare l'attore. Il licenziamento è avvenuto a causa della violazione delle regole di condotta in materia sessuale previste dal contratto firmato da Kevin Spacey.

Inoltre, secondo quanto concordano i giudici dell'arbitrato, l’attore si sarebbe macchiato di comportamenti inappropriati verso alcuni componenti del team di lavoro della serie televisiva in ognuna delle cinque stagioni a cui ha preso parte.



Dopo il verdetto, la Mrc ha diffuso una nota in cui dichiara che la scelta di proseguire a livello legale fino ad arrivare a una pronuncia circa le responsabilità dell’attore sarebbe stata presa per motivazioni ben precise: poiché per la Mrc è fondamentale "la sicurezza dei dipendenti, dei set e dell'ambiente di lavoro".