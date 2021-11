Avatar: The Last Airbender, al via la produzione Netflix

Il magazine ha annunciato: “La serie sarà un adattamento autentico della premiata e amata serie animata Nickelodeon Avatar: The Last Airbender, reinventata come un’avventura live-action”.

Per quanto riguarda la produzione, Albert Kim ricoprirà il ruolo di showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore, al suo fianco come produttori esecutivi Dan Lin , Lindsey Liberatore e Michael Goi , quest’ultimo chiamato anche alla regia insieme a Jabbar Raisani , Jet Wilkinson e Roseanne Liang .

approfondimento

Al momento non ci sono notizie per quanto riguarda la possibile data di distribuzione sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi futuri.