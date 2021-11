Hunter x Hunter, il trailer in italiano della serie tv anime. VIDEO

In rete è arrivato il trailer di “Hunter x Hunter”, serie animata tratta dai manga omonimi scritti e disegnati da Yoshihiro Togashi. Il filmato anticipa il doppiaggio in italiano dello show, vera novità della produzione, che sarà diffusa in streaming da Amazon Prime Video a partire dal 30 novembre e sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

Un nuovo doppiaggio per l'Italia

Le avventure di Gon che vuole diventare “Hunter”, come suo padre prima di lui, stanno per tornare sul piccolo schermo con una veste inedita. La grande epopea di “Hunter x Hunter”, serie animata che narra una storia di grande fascino, fatta di mostri, terre inesplorate e selvagge ma, soprattutto, di personaggi straordinari, sarà presto disponibile per il pubblico italiano con un doppiaggio nella nostra lingua che restituisce, secondo le intenzioni dei creatori, lo spirito del manga originale di cui è l'adattamento. “Hunter x Hunter”, in onda dal 30 novembre, è un vero e proprio reboot della serie animata in onda nel 2011 che, in questo periodo, ha celebrato il traguardo di dieci anni dalla sua uscita; non è ancora chiaro se gli episodi verranno rilasciati in blocco o a più riprese. Gli appassionati, hanno potuto vedere gli episodi della stessa serie anime del 2011 con i sottotitoli in italiano già dalla scorsa estate sulla piattaforma VVVVID che propone film cult, serie TV e soprattutto anime.

Riguardo al doppiaggio, nel cast vocale italiano Alessio Puccio sarà la voce di Gon, Roberta De Roberto sarà Kurapika mentre Emiliano Reggente doppierà Leorio. I personaggi di Killua, Hisoka e Netero, avranno le voci, in ordine, di Danny Francucci, Gabriele Vender e Paolo Buglioni. L’ edizione italiana, realizzata da CD Cinedubbing vede Luca Giacomozzi alla direzione del doppiaggio; nella nuova versione i dialoghi sono stati adattati.

Un manga da due milioni di copie

“Hunter x Hunter” è uno titolo di grande successo della sua categoria e il manga scritto e disegnato da Yoshihiro Togashi (autore anche di “Yu degli spettri”) è, ad oggi, uno dei più apprezzati di sempre, sia in patria, dove ha venduto oltre due milioni di copie, che nel nostro paese. La versione italiana è stata pubblicata nella collana Planet Manga a partire dal 2004 nel catalogo Panini Comics. Nel tempo, del manga sono uscite tre ristampe.