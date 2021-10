Morto l'attore James Michael Tyler, il "Gunther" di Friends

L’artista, che nella serie tv interpretava il barista del Central Perk ossessionato da Rachel Green, è mancato nella sua casa di Los Angeles all’età di 59 anni a causa di un cancro contro cui combatteva da tempo Condividi:

È morto James Michael Tyler. L’attore, noto in particolare per aver interpretato nella serie tv "Friends" il barista del Central Perk Gunther, ossessionato da Rachel Green (interpretata da Jennifer Aniston), è mancato domenica nella sua casa di Los Angeles a causa di un cancro. Aveva 59 anni.

La malattia approfondimento James Michael Tyler, "Gunther" di Friends, parla della sua malattia Tre anni fa gli era stato diagnosticato per la prima volta il tumore alla prostata: era il settembre 2018. Quando Tyler ha annunciato la sua malattia, lo scorso giugno, il cancro era già diffuso alle ossa. “È lo stadio 4. Cancro in fase avanzata”, aveva spiegato. E con un certo rammarico aveva commentato: “Quindi alla fine probabilmente vincerà”.

Aveva saltato la reunion di Friends Questo gli aveva impedito di partecipare di persona alla reunion con i suoi colleghi di Friends a inizio anno. Ma non aveva voluto rinunciare del tutto ai suoi amici e aveva dunque partecipato allo speciale via Zoom: “È stato insieme dolce e molto amaro, onestamente”, è stata la sua impressione sulla reunion. “Sono stato molto felice di esserci. È stata una mia decisione non farne parte fisicamente e apparire su Zoom, perché non volevo introdurre qualcosa di negativo. Non volevo dire: Oh, e comunque, Gunther ha il cancro”, aveva aggiunto.

Amico per la vita Michael James Tyler è sempre stato descritto dai sui cari come una persona speciale, di quelle che “se l’hai incontrato una volta è diventato tuo amico per la vita”. L’attore “amava la musica dal vivo, tifava per i Clemson Tigers e si trovava spesso coinvolto in avventure divertenti e non pianificate”. “Il mondo lo conosceva come Gunther (il settimo degli “amici”) della serie, ma per i suoi cari era attore, musicista, combattente contro la malattia e marito amorevole”, riferisce TMZ.

I suoi vari ruoli Oltre al suo ruolo in Friends, Tyler è apparso anche in episodi di Scrubs, Just Shoot Me! e nel ruolo di se stesso in Episodes con Matt LeBlanc.