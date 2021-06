James Michael Tyler, Gunther di "Friends", parla della sua malattia

L'attore che nella sitcom interpreta il direttore della caffetteria Central Perk ha rivelato in un video messaggio una verità drammatica. "Mi è stato diagnosticato un cancro alla prostata in stadio avanzato", afferma l'artista. E lancia un appello pro-prevenzione a tutti gli uomini: "Chiedete al vostro medico un esame dell’Antigene Prostatico Specifico”. Il video è stato diffuso dal canale YouTube della Prostate Cancer Foundation

James Michael Tyler, l'attore famoso per aver interpretato il personaggio di Gunther in Friends, ha parlato per la prima volta della sua malattia in un video messaggio. Ha rivelato di essere affetto da cancro alla prostata e che la diagnosi gli è arrivata quando il tumore era già in stadio avanzato, diffusosi già alle ossa.



La sua rivelazione non è fine a se stessa, anzi: l'attore ha condiviso la sua esperienza per invitare tutti gli uomini alla prevenzione, l'unica possibilità per salvarsi dal cancro alla prostata (così come da qualsiasi altro cancro e da qualsiasi altra malattia).

Il suo videomessaggio si conclude proprio con l'esortazione a prevenire, con tanto di suggerimento dell'esame specifico da richiedere al proprio medico.

“Per gli uomini non ci sono altre possibilità oltre alla prevenzione. Chiedete al vostro medico un esame dell’Antigene Prostatico Specifico”, queste le parole di James Michael Tyler.



Un messaggio sociale importante

"Mi è stato diagnosticato un cancro alla prostata avanzato, che si era diffuso alle mie ossa. È un cancro in fase avanzata, al quarto stadio. Alla fine probabilmente mi prenderà", ha ammesso l'attore con tanto coraggio.



"Il cancro è mutato con l’inizio della pandemia ed è degenerato", ha poi aggiunto.



Parlando del test dell'Antigene Prostatico Specifico, spiega che "si individua in maniera piuttosto semplice, ma se si sviluppa dietro la prostata e attacca le ossa, diventa molto più difficile da gestire".



La partecipazione virtuale di Gunther alla reunion di Friends

L'occasione ha chiamato a raccolta tantissimi ospiti, tra guest star e personaggi ricorrenti della sitcom.



James Michael Tyler, volto di Gunther, che è eccome un personaggio ricorrente, definibile proprio come storico nonché mitico, non è mancato all'appello. Tuttavia non è passato inosservato il fatto che abbia preferito non recarsi di persona alla reunion. Si è collegato via Zoom per salutare i suoi ex colleghi, forse in particolare la sua amata Rachel, l'eterno amore del suo personaggio.



In molti si sono chiesti come mai non abbia preferito prendere parte allo storico evento di persona. Poche ore fa l'attore ha scelto di spiegarlo con le sue parole, portando la propria esperienza come testimonianza, nella speranza che questa possa aiutare qualcun altro a salvarsi dal cancro alla prostata.