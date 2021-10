Extrapolations, nuova serie con Meryl Streep e Kit Harington

Il nuovo show di Scott Z. Burns, attualmente in lavorazione, affronterà la tematica ambientale e le conseguenze del cambiamento climatico sulla vita della comunità e dei singoli individui Condividi:

Si alzano le aspettative per “Extrapolations”, progetto realizzato per Apple TV+ attualmente in progress. Ai membri del cast già annunciati, si aggiunge ora quello di Meryl Streep: l'attrice tre volte vincitrice del premio Oscar, tra le più apprezzate a livello internazionale, sarà una delle interpreti dello show drammatico di Scott Z. Burns che, stando alle anticipazioni, avrà carattere antologico.

Meryl Streep e gli altri nomi del cast La presenza di Meryl Streep nel cast di nomi prestigiosi già annunciati in precedenza non fa che accrescere lo spessore di "Extrapolations" che sembra avere già i numeri per diventare uno dei prodotti più interessanti delle prossime stagioni. La Streep, sul cui ruolo non sono stati ancora forniti dettagli, andrebbe a unirsi agli attori già confermati nel progetto. Nel cast stellare di "Extrapolations", Sienna Miller, Kit Harington, Matthew Rhys, Daveed Diggs, Tahar Rahim, Gemma Chan, David Schwimmer e Adarsh Gourav, tutti interpreti di alto profilo, ciascuno con uno spazio specifico dal momento che lo show è antologico. Già noti gli abbinamenti tra membri coinvolti nella produzione e personaggi, informazioni utili per provare a indovinare qualcosa in più sulla trama degli episodi. Sienna Miller sarebbe stata coinvolta per il ruolo di una biologa marina, Rebecca Shearer; Kit Harington sarà il CEO di un colosso industriale; Gemma Chan, una madre single esperta nel campo dei finanziamenti mentre Daveed Diggs sarà un rabbino. A Matthew Rhys, affidata la parte di un professionista nel campo edile e Tahar Rahim interpreterà un personaggio affetto da vuoti di memoria.