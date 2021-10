You 3, cosa sappiamo sulla nuova stagione: VIDEO

Un video anteprima per il lancio dei nuovi episodi, che vedranno Joe e Love mettere alla prova il loro matrimonio in un quartiere “perfetto”

In attesa dei nuovi episodi (10 come nelle prime due stagioni) la piattaforma streaming ha pubblicato un video anteprima. Un filmato che offre qualche interessante anticipazione sullo show.

Ottobre è un mese importante per le serie TV. Svariate le uscite in programma, con titoli a lungo attesi dai fan. Uno di questi è senza dubbio “You”. La terza stagione arriverà su Netflix, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. La data d’uscita fissata è il 15 ottobre .

Per quanto i due protagonisti si siano detti disposti a cambiare vita, questa stagione promette molte morti e tante complicazioni. Il filmato parla chiaro: “Molte delle persone viste in questo video moriranno”. Qualcuno inizia però ad avere dei sospetti sull’affascinante Goldberg.

Un luogo decisamente placido e soprattutto controllato. La sicurezza hi-tech è un vero incubo per uno come Joe

You 3, trama e cast

Creata da Greg Berlanti e Sera Gamble, “You” è rapidamente divenuta una delle serie TV fenomeno di Netflix. Ecco il cast dello show:

Penn Badgley

Victoria Pedretti

Saffron Burrows

Tati Gabrielle

Dylan Arnold

Shalita Grant

Travis Van Winkle

Scott Speedman

Michaela McManus

Shannon Chan-Kent

Ben Menhl

Chris O’Shea

Christopher Sean

Joe e Love si sono da poco sposati e sono pronti a iniziare una nuova vita insieme. La coppia ha avuto un figlio, Henry, motivo per il quale lei è ancora viva dopo gli eventi della seconda stagione. Si sono trasferiti nella California del Nord, dove devono fare i conti con una comunità alquanto stramba.

L’intera area è sotto controllo tecnologico ma i vicini hanno più segreti nascosti di quanto ci si possa attendere. Love è impegnata nella gestione di una pasticceria mentre Joe si ritroverà a mettere gli occhi addosso a una vicina, Natalie. La coppia ha più di qualche problema, considerando come la neo mamma si renderà presto conto di come Joe non sia disposto a rinunciare al proprio passato da “cacciatore”. L’uomo si sente imprigionato in questo matrimonio e la situazione si farà esplosiva.