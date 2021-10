L’uomo delle castagne, una lunga clip in anteprima dalla serie

La clip: la missione delle fotografie

L'uomo delle castagne, il trailer della serie Netflix

La pista che conduce Naia Thulin, detective della Omicidi di Copenaghen, e l'agente Mark Hess sulle tracce dell'autore dei brutali delitti che hanno sconvolto la capitale danese, è fatta di una lunga sequenza di incontri ed interrogatori non sempre facili da portare a termine. Nella clip rilasciata in rete i due protagonisti sono alle prese con Magnus, un adolescente, figlio di una delle vittime. In un crescendo di tensione il ragazzo chiede notizie della madre, intuendo che non farà più ritorno a casa. Naia e Mark si trovano nella difficile posizione di gestire una conversazione con il giovane, emotivamente scosso e, in generale, restio a comunicare.

La scena mostra una classica sequenza in cui i detective incaricati dell'indagine sono impegnati a guadagnarsi la fiducia delle persone coinvolte per aprire uno spiraglio e risolvere il rompicapo. Gli appassionati di crime, in particolare quelli maggiormente interessati al filone del giallo nordico, non potranno fare a meno di segnare questo titolo in cui atmosfere drammatiche si mescolano sapientemente a momenti carichi di suspense.