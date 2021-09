Bridgerton 2, il primo teaser trailer

In occasione dell'evento organizzato da Netflix, Tudum, è stato mostrato tra gli altri anche il primo teaser trailer dell'attesissima seconda stagione della serie televisiva creata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes, basata sui romanzi di Julia Quinn ambientati nel mondo dell'alta società londinese durante la Regency Era. Ecco il video che preannuncia cosa vedremo nello show, con una clip esclusiva che mostra l'incontro tra il nuovo protagonista, Anthony Bridgerton (il fratello di Daphne) e Kate Sharma

Condividi:

Tra i tantissimi progetti targati Netflix che sono stati presentati in anteprima in occasione dell'evento globale dedicato a tutti i fan della piattaforma di streaming, ossia Tudum, c'è anche "Bridgerton 2".



"Fan di Bridgerton, dal #TUDUM il momento che stavate aspettando: Anthony Bridgerton incontra Kate Sharma", queste le parole con cui l'account ufficiale di Twitter di Netflix Italia ha offerto questo primo assaggio della nuova attesissima stagione della serie TV, in arrivo nel 2022 su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). E a corredare queste parole, c'è anche un emoticon molto eloquente: quello di un cuore infilzato dalla freccia di Cupido...



Questo primissimo teaser trailer della nuova stagione dello show creato da Chris Van Dusen e prodotto da Shonda Rhimes, entra infatti a gamba tesa in medias res, mostrandoci la clip esclusiva che vede l'incontro tra Anthony Bridgerton e Kate Sharma. Con tanto di (per ora) "benservito" di quest'ultima. Però il cuore infilzato dal dardo di Cupido la dice lunga su quanto ci aspetta (e soprattutto su ciò che aspetta a Anthony e Kate).

La sequenza mostrata in anteprima la dice lunga pure su chi sarà il protagonista centrale di questo secondo capitolo di Bridgerton: il bell'Anthony, appunto, interpretato da Jonathan Bailey. Basato sui romanzi di Julia Quinn ambientati nel mondo dell'alta società londinese durante la Regency Era, questo nuovo capitolo di Bridgerton promette batticuore, colpi di scena e tanto coinvolgimento.

Potete guardare il teaser trailer di "Bridgerton 2" nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



Il personaggio di Anthony

approfondimento Bridgerton 2, ripartono le riprese. E due episodi sono già pronti... Un personaggio che conosciamo già molto bene, questo "bell'Antonio" (di nome e di fatto). Si tratta di quell'irriducibile Casanova che già avevamo imparato a conoscere nella prima stagione, il donnaiolo che fa strage di cuori ma che in questa seconda stagione dovrà fare i conti con una donna che non si scioglie certo al suo primo sorriso, tutt'altro...

Come ben mostra - e dimostra - la clip proposta da Netflix Italia (in lingua originale con i sottotitoli in italiano) Kate Sharma - interpretata da Simone Ashley - darà del filo da torcere ad Anthony. Della serie: l'amore non è bello se non è litigarello. Della serie: Bridgerton!