Hit Monkey, il teaser trailer della serie Marvel: data d'uscita

Una nuova serie Marvel che, così come MODOK, non farà parte del Marvel Cinematic Universe. Uno show ricco di voci importanti, da Jason Sudeikis a Geroge Takei

È stato pubblicato un nuovo trailer, dopo le foto già diffuse, di “Hit-Monkey”, nuova serie TV Marvel, che però non farà parte ufficialmente dell’MCU. Uno show animato che preannuncia una storia particolarmente violenta e cattiva. Un totale di 10 episodi, che arriveranno negli Stati Uniti il 17 novembre. Tutte le puntate caricate su Hulu nello stesso giorno, cosa che non accadeva da un po’. In Italia, invece, la serie potrebbe trovare spazio nella sezione Star di Disney+, visibile anche su Sky Q e NOW Smart Stick.

Questa serie è stata creata da Will Speck e Josh Gordon, coppia alle spalle di “Blades of Glory” con Will Ferrel, così come “Office Christmas Party” con Jason Bateman.