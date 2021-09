RuPaul, leggendaria figura televisiva, famoso nel mondo dello spettacolo soprattutto come drag queen, nella notte degli Emmy sì è aggiudicato il suo undicesimo premio, diventando così l'afroamericano più premiato nella storia dello show. Il precedente detentore del record era il direttore della fotografia Donald A. Morgan. Il premio è arrivato per la tredicesima stagione di "RuPaul's Drag Race", nella categoria miglior "Competion".

Nel suo discorso di ringraziamento, RuPaul ha ringraziato coloro che partecipano al loro spettacolo e condividono le loro storie di coraggio. "Wow, grazie mille all'Accademia e a tutte voi splendide persone qui stasera", ha detto RuPaul nel suo discorso di accettazione. “Tutte le persone di World of Wonder e Viacom-CBS che sono state così meravigliose, ma davvero grazie a tutti i nostri adorabili bambini nel nostro show da tutto il mondo. Sai, sono così gentili da raccontare le loro storie di coraggio e come affrontare questa vita difficile, ancora più difficile oggi. Questo è per te. E per i bambini là fuori a guardare: hai una tribù che ti sta aspettando. Ti stiamo aspettando, piccola: vieni da Mama Ru. Grazie molte."

Chi è RuPaul

RuPaul, pseudonimo di RuPaul Andre Charles è nato a San Diego, 17 novembre del 1960. E' diventato famoso nel mondo dello spettacolo soprattutto come drag queen. Nella sua trentennale carriera, RuPaul ha realizzato ben 14 dischi, duettato con Elthon John e lavorato con registi del calibro di Spike Lee. È stato anche il volto della famosa casa cosmetica Mac. Nel 2009 crea il format televisivo trasmesso in tutto il mondo "Rupaul Drag Race", un contest nel quale Drag Queen di tutto il paese e non solo, si sfidano a colpi di lip sync, ballo e creazioni di look straordinari a tema. Ospiti del programma in giuria star di livello mondiale: Lady Gaga, Cristina Aguilera, Miley Cyrus, Nicki Minaj e Ariana Grande, solo per citarne alcune. "Drag Race" attualmente è un successo mondiale, che vanta più edizioni nel mondo, un tour teatrale e una fiera, il Dragcon, che lo hanno consacrato superstar dello show business, con un patrimonio personale stimato intorno ai 60 milioni di dollari.