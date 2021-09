Emmy Awards 2021, chi ha vinto e cos'è successo

Si è svolta a Los Angeles la 73^ edizione degli Emmy Awards, i premi più importanti che lo showbiz USA assegna a miniserie e serie tv. Lo show, trasmesso in Italia da Sky e NOW, ha visto trionfare ancora una volta The Crown, la saga di Peter Morgan sulla famiglia reale britannica che si è aggiudicata sette premi, a cominciare da quello per la miglior serie drammatica. Brilla anche Omicidio a Easttown, disponibile su Sky, con Kate Winslet premiata come miglior attrice per una miniserie, insieme ai non protagonisti Evan Peters e Julianne Nicholson. La miglior miniserie è La regina degli scacchi, la miglior serie comica è Ted Lasso mentre il ruolo della grande delusa spetta a The Handmaid's Tale, che rimane a bocca asciutta nonostante ben ventuno nomination. Tra le deluse anche Bridgerton, tra le serie tv più seguite e apprezzate su Netflix del 2020-21 (anche se il colosso dello streaming non può certo lamentarsi, essendo il trionfatore annunciato dell'edizione).

Uno dei tratti distintivi della cerimonia, condotta dal comico Cedric The Entertainer davanti a un pubblico a capienza ridotta fino a mille persone dopo l'edizione "virtuale" del 2020, è stata l'introduzione, accanto alle parole "actor" e "actress" del più inclusivo "performer", termine "unisex" che potrà comparire sulla statuetta e sul certificato della vittoria per chi vorrà farne richiesta. Sui social, invece, prende piede l'hashtag #EmmySoWhite per protestare verso un'edizione che ha assegnato pochissimi riconoscimenti ad attori, registi o sceneggiatori di colore: l'unica eccezione è Michaela Coel, autrice di I May Destroy You. Per la prima volta, invece, due donne si aggiudicano altrettanti riconoscimenti per la regia: Lucia Aniello come miglior regista di una serie comica (Hacks) e Jessica Hobbs (The Crown) per le serie drammatiche - è lei la regista di "War", l'episodio finale della quarta stagione incentrato sulla crisi matrimoniale tra Carlo e Diana.