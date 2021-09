Emmy Awards 2021, ecco dove e a che ora vederli in Italia in TV

In esclusiva per l'Italia la diretta dell'attesissima cerimonia. Su Sky Atlantic e in simulcast su Sky Serie dalle 00.30 della notte fra domenica 19 e lunedì 20 settembre, ci aspetta una maratona di grandi emozioni. E di grandi riconoscimenti. Nelle categorie principali tanti titoli disponibili su Sky: Omicidio a Easttown, L’assistente di volo, Lovecraft Country ,The Undoing, Perry Mason e In Treatment

È finalmente arrivato anche il momento della cerimonia di consegna degli Emmy Awards 2021, un'edizione storica come storiche si stanno dimostrando tutte le kermesse di questi mesi che, dopo gli stop causati dalla pandemia, stanno tornando a essere vissuti nel vero senso del termine, ossia dal vivo. Per questo motivo la cerimonia di consegna degli Emmy Awards di quest'anno è ancora più imperdibile. La potete seguire in diretta su Sky Atlantic e in simulcast su Sky Serie dalle 00.30 della notte fra domenica 19 e lunedì 20 settembre . Alle 00.30 avrà inizio il pre-show che condurrà al red carpet, dall’1.00, e poi alla cerimonia di premiazione, in onda dalle 2 di notte fra domenica e lunedì.

Le serie disponibili su Sky candidate per i premi principali



approfondimento

Emmy Awards 2021, tutte le nomination

Seguirlo in diretta insieme a noi sarà una maratona di emozioni pure, anche perché nelle categorie principali ci sono tanti titoli disponibili su Sky in streaming su NOW, in particolare Omicidio a Easttown, L’assistente di volo – The Flight Attendant, Lovecraft Country – La terra dei demoni, The Undoing – Le verità non dette, Perry Mason e In Treatment.

Nel dettaglio:

Omicidio a Easttown, l'apprezzatissimo small town mistery con Kate Winslet, è nominata come miglior miniserie dell’anno e vede il cast sugli scudi nelle rispettive categorie.



Kate Winslet è candidata come miglior protagonista in una miniserie e anche tanti dei non protagonisti sono stati nominati, da Julianne Nicholson e Evan Peters a Jean Smart.



A contendersi il titolo di miglior serie drama dell’anno c'è poi Lovecraft Country – La terra dei demoni, l’epico viaggio fra i generi cinematografici e gli orrori dell’America razzista degli anni ’50 creato da Misha Green e prodotto, tra gli altri, da Jordan Peele e J.J. Abrams.

Questa serie vede candidato tutto il suo cast principale, con Jonathan Mayors e Jurnee Smollett fra i protagonisti e il compianto Michael K. Williams e Aunjanue Ellis fra i non protagonisti.



Fra le serie protagoniste assolute di questa edizione, spicca L’Assistente di Volo – The Flight Attendant, il thriller dai risvolti da black comedy che ha riportato in televisione l’amatissima Penny di The Big Bang Theory, Kaley Cuoco (qui in veste anche di produttrice), che è stata candidata come miglior attrice.



Per non parlare di The Undoing – Le verità non dette, l'acclamato thriller con Nicole Kidman che vede candidato Hugh Grant come miglior attore protagonista.

E ancora Perry Mason e In Treatment, con i protagonisti e i non protagonisti di ciascun titolo candidati nelle rispettive categorie, da Matthew Rhys a Uzo Aduba fino a John Lithgow.