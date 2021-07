Sono state annunciate le candidature di chi si sfiderà nella corsa per accaparrarsi i più importanti premi televisivi statunitensi. In testa ci sono The Crown, The Mandalorian, Ted Lasso e WandaVision. Hugh Grant e Kate Winslet sono candidati per Miglior attore e attrice in una miniserie, rispettivamente per The Undoing e Omicidio a Easttown. Ecco la lista completa delle principali nomination dell’edizione 2021 degli Emmy Awards, la cui premiazione si terrà il 19 settembre

Le nomination agli Emmy Awards 2021 sono state annunciate e per molti dei titoli e dei nomi di attori in lizza c'era da aspettarselo: Hugh Grant e Kate Winslet sono stati candidati per Miglior attore e attrice in una miniserie, rispettivamente per The Undoing e Omicidio a Easttown ; il dramma storico The Crown targato Netflix e la seconda stagione di The Mandalorian di Disney+ si sono imposti, facendo un bell'asso piglia tutto di candidature (24 nomination a testa)... Ma i titoli che più ci hanno appassionato in pandemia non si esauriscono qui: 23 nomination vanno a WandaVision della Marvel e 20 a Ted Lasso , la serie comedy a tema calcistico firmata Apple Tv+. Anche Bridgerton , The Handmaid’s Tale e Pose si sono imposte, accaparrandosi non poche candidature.

Per quanto riguarda Pose , una delle protagoniste è la prima donna transgender a essere nominata in una categoria attoriale principale. Mj Rodriguez quindi gareggia assieme ad altre colleghe attrici per ricevere il riconoscimento alla Miglior attrice protagonista in una serie drammatica. La cerimonia di premiazione è prevista per il 19 settembre e a condurla ci sarà l’attore comico Cedric The Entertainer. Ecco la lista delle principali nomination dell’edizione 2021 degli Emmy Awards:

Candidature dell’edizione 2021 degli Emmy Awards



Miglior serie drammatica

The Boys

Bridgerton

The Crown

The Handmaid’s Tale

Lovecraft Country

The Mandalorian

Pose

This Is Us

Miglior attrice protagonista in una serie drammatica

Uzo Aduba (In Treatment)

Olivia Colman (The Crown)

Emma Corrin (The Crown)

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Mj Rodriguez (Pose)

Jurnee Smollett (Lovecraft Country)

Miglior attore protagonista in una serie drammatica

Sterling K. Brown (This Is Us)

Jonathan Majors (Lovecraft Country)

Josh O’Connor (The Crown)

Rege-Jean Page (Bridgerton)

Billy Porter (Pose)

Matthew Rhys (Perry Mason)

Miglior serie comica

Black-ish

Cobra Kai

Emily in Paris

Hacks

The Flight Attendant

The Kominsky Method

Pen15

Ted Lasso

Migliore attrice protagonista in una serie comica

Aidy Bryant (Shrill)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Allison Janney (Mom)

Tracee Ellis Ross (black-ish)

Jean Smart (Hacks)

Miglior attore protagonista in una serie comica

Anthony Anderson (Black-ish)

Michael Douglas (The Kominsky Method)

William H. Macy (Shameless)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Kenan Thompson (Kenan)

Miglior attore in una miniserie, serie antologica o film tv

Paul Bettany (WandaVision)

Hugh Grant (The Undoing)

Ewan McGregor (Halston)

Lin-Manuel Miranda (Hamilton)

Leslie Odom, Jr. (Hamilton)

Miglior attrice in una miniserie, serie antologica o film tv

Michaela Coel (I May Destroy You)

Cynthia Erivo (Genius: Aretha)

Elizabeth Olsen (WandaVision)

Anya Taylor-Joy (La regina di scacchi)

Kate Winslet (Omicidio a Easttown)

Miglior miniserie

I May Destroy You

Omicidio a Easttown

La regina di sacchi

The Underground Railroad

WandaVision

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica

Giancarlo Esposito (The Mandalorian)

O-T Fagbenie (The Handmaid’s Tale)

John Lithgow (Perry Mason)

Tobias Menzies (The Crown)

Max Minghella (The Handmaid’s Tale)

Chris Sullivan (This Is Us)

Bradley Whitford (The Handmaid’s Tale)

Michael K. Williams (Lovecraft Country)

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica

Gillian Anderson (The Crown)

Helena Bonham Carter (The Crown)

Madeline Brewer (The Handmaid’s Tale)

Ann Dowd (The Handmaid’s Tale)

Aunjanue Ellis (Lovecraft Country)

Emerald Fennell (The Crown)

Yvonne Strahovski (The Handmaid’s Tale)

Samira Wiley (The Handmaid’s Tale)

Miglior attore non protagonista in una serie comica

Carl Clemons-Hopkins (Hacks)

Brett Goldstein (Ted Lasso)

Brendan Hunt (Ted Lasso)

Nick Mohammed (Ted Lasso)

Paul Reiser (The Kominsky Method)

Jeremy Swift (Ted Lasso)

Kenan Thompson (Saturday Night Live)

Bowen Yang (Saturday Night Live)

Miglior attrice non protagonista in una serie comica

Aidy Bryant (Saturday Night Live)

Hannah Einbinder (Hacks)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Rosie Perez (The Flight Attendant)

Cecily Strong (Saturday Night Live)

Juno Temple (Ted Lasso)

Hannah Waddingham (Ted Lasso)