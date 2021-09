Ridatemi mia moglie: dove vedere la miniserie con Fabio De Luigi

Il 13 settembre arriva in prima visione tv la commedia romantica in due puntate diretta da Alessandro Genovesi: ecco dove è possibile vederla, anche in streaming e on demand

Dove vedere Ridatemi mia moglie: prime tv, streaming, On Demand

Per chi si chiedesse dove vedere Ridatemi mia moglie, la nuova miniserie in due puntate diretta da Alessandro Genovesi e prodotta da Sky con Colorado Film, le alternative, fortunatamente, sono molteplici.



La commedia romantica che ha per protagonisti Fabio De Luigi, Anita Caprioli, Diego Abatantuono e Carla Signoris andrà in onda in prima visione tv su Sky Serie e in contemporanea su Sky Cinema Uno nelle prime serate di lunedì 13 e 20 settembre.



Naturalmente a partire dagli stessi giorni sarà possibile recuperare le due puntate della miniserie anche On Demand su Sky, mentre per quanto riguarda lo streaming è possibile vedere Ridatemi mia moglie su NOW.