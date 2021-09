Remake della serie gallese “Keeping Faith”, in onda nel 2018, “Gloria” è una nuova fiction francese. Composta da sei puntate, trasmesse per tre settimane a partire dal 1° settembre, racconta la storia di Gloria, madre e avvocato di successo, alle prese con la scomparsa di suo marito David, sparito in circostanze misteriose. Divisa tra famiglia e studio legale, la protagonista si troverà coinvolta in un'indagine che rivelerà verità sconcertanti