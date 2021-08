Open Your Eyes, cosa sapere sulla nuova serie tv thriller Netflix

Una clinica sperduta immersa nel verde, una voce registrata che l’aggiorna su quanto accaduto il giorno precedente e sui progressi fatti. È questo l’incubo che vive la protagonista di “Open Your Eyes”, la nuova serie polacca disponibile su Netflix, visibile anche su Sky Q e NOW

L’attrice Maria Wawreniuk, al suo debutto sullo schermo, interpreta la protagonista. Open Your Eyes è la serie di debutto anche per Ignacy Liss nel ruolo di Adam. Completano il cast principale Marcin Czarnik (Son of Soul, The Witcher), Wojciech Dolatowski, Zuza Galewicz, Sara Celler-Jezierska (Erotica 2022), Klaudia Koścista, Marta Nieradkiewicz (Ultraviolet, Floating Skyscrapers) e Michał Sikorski (Ultraviolet). I 6 episodi, ognuno da 45 a 50 minuti, sono densi di mistero.

Una ragazza diciassettenne, Julia, che si sveglia senza ricordi in una misteriosa clinica sperduta. Sono sei gli episodi che formano la prima stagione della serie thriller polacca Open Your Eyes , dal titolo originale Otwórz oczy. La serie su Netflix dallo scorso 25 agosto, visibile anche su Sky Q e NOW , tratta dal romanzo The Second Chance (Druga szansa) della scrittrice Katarzyna Berenika Miszczuk, è diretta da Anna Jadowska (Wild Roses) e Adrian Panek (Werewolf, Kod genetyczny).

Open Your Eyes, la trama

Nessuno sembra trattenere nella clinica la giovane Julia (l’attrice Maria Wawreniuk) contro la sua volontà, ma c’è sempre qualcosa che non torna. Il tutto tra allucinazioni e illusioni, che continuano a tornare nella mente della 17enne. Sprazzi di memoria, pezzi di un puzzle da ricostruire faticosamente e con angoscia, tra le stanze tutte uguali della misteriosa clinica. La giovane protagonista, inizialmente senza nome, giusto per dare ancor più enfasi ed intreccio alla storia, tenta ogni giorno di capire come mai si trovi lì e perché. Pare sia finita nella clinica misteriosa, “Seconda Occasione”, dedicata al recupero da amnesia e diretta dalla glaciale dottoressa Zofia, dopo un terribile incendio in cui hanno perso la vita i suoi genitori. Ma chi è lei davvero? Perché si trova lì? Ad infittire la trama sono un corvo, che continua a battere sulla sua finestra della sua stanza in clinica, ed una misteriosa ragazzina dai capelli rossi che solo lei riesce a vedere e sentire e che continua a dirle di “aprire gli occhi”. E poi c’è il suo talento: suonare meravigliosamente il pianoforte. Un talento che la dottoressa Zofia insiste a farle coltivare.

Open Your Eyes, una seconda stagione per la serie?

La serie tv polacca non ha ancora ricevuto il via libera per una seconda stagione, considerate però le aspettative riguardanti la prima, di certo, gli autori non si faranno sfuggire l’opportunità di dare un seguito al mistero. Open Your Eyes 2 potrebbe svelare nuovi intrighi che si annidano tra i corridoi e le stanze della misteriosa clinica in cui Julia e gli altri ragazzi si trovano per curare la propria amnesia.