William Petersen in ospedale, malore per l’attore sul set di CSI

Malore per William Petersen , storico interprete di Gil Grissom in CSI: Las Vegas. L'attore, 68 anni, si è sentito male mentre era al lavoro sul set dei nuovi episodi di CSI: Vegas , sequel epilogo che andrà in onda dal prossimo 6 ottobre.

Petersen stava girando le nuove puntate del sequel di CSI: Las Vegas quando ha chiesto al regista di poter interrompere la scena perché non si sentiva bene. Stando a quanto riferisce TMZ, si potrebbe trattare di un malore da esaurimento . Il tabloid americano ha precisato che le sue condizioni restano stabili e non destano preoccupazioni. A People Magazine, l'ufficio stampa di Petersen ha fatto sapere: "Il ricovero è stata una misura precauzionale. Il malore è stato causato dalla stanchezza dovuta a una tabella di marcia, per quanto riguarda le riprese, lunga e impegnativa". L'attore sarebbe quindi già stato dimesso .

William Petersen, la bio

William Petersen, storico interprete di Gil Grissom, in passato è stato onorato con una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Sebbene sia noto al grande pubblico per il ruolo dell'entomologo forense, la carriera di Petersen è ricca di film e serie. L'esordio al cinema è avvenuto con il film del 1981 Strade violente diretto da Michael Mann. Tra le pellicole nelle quali ha lavorato citiamo anche Vivere e morire a Los Angeles, girato nel 1985, in cui interpreta un agente federale il cui scopo è dare la caccia ad un falsario che ha fatto uccidere il collega e amico. E poi ancora Young Guns II - La leggenda di Billy the Kid (1990), Paura (1996) e The Skulls - I teschi (2000). Durante la produzione di CSI - Scena del crimine è stato l'attore televisivo più pagato, con un compenso di ben 600.000 dollari a puntata. Il secondo posto era detenuto da Kiefer Sutherland che invece incassava 550.000 dollari a puntata.

William Petersen torna a CSI

I fan di CSI non vedono l'ora di ritrovare alcuni degli storici personaggi di CSI: Las Vegas nel sequel CSI: Vegas, il nuovo progetto della CBS. Torneranno in scena, come detto, Gil Grissom (Petersen) e Jorja Fox, nei panni di Sara Sidle. Oltre a loro, ci sarà anche il tecnico di laboratorio David Hodges, interpretato dall’attore Wallace Langham. Nel cast figurano anche Paula Newsome, Matt Lauria, Mel Rodriguez e Mandeep Dhillon. Ecco la sinossi: CSI: Vegas apre un nuovo capitolo a Las Vegas, la città dove tutto è iniziato. Di fronte a una minaccia esistenziale che mina il laboratorio criminologico, un nuovo brillante team di investigatori forensi devono accogliere vecchi amici e implementare nuove tecniche per preservare e garantire la giustizia nella Città del Peccato.