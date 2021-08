Eminem sarà nella serie tv di 50 Cent, BMF: cosa sapere

Black Mafia Family, la nuova serie di Starz che vede come produttore esecutivo 50 Cent, arriverà sul canale tv il prossimo 26 settembre e in Italia debutterà su Starzplay

Arrivo sul piccolo schermo per Eminem che farà un cameo nella nuova serie Black Mafia Family, in arrivo sul canale televisivo Starz , il prossimo 26 settembre negli USA. Da quello che sappiamo, sembra che il rapper di Detroit interpreterà Richard Wershe Jr, noto anche come White Boy Rick.

Per celebrare l’inserimento di Eminem nel cast, il suo collega (oltre che produttore esecutivo) 50 Cent ha scritto in un tweet: “Oh sì, sto portando fuori i pezzi grossi. Non potevo fare uno spettacolo basato a Detroit senza incorporare la leggenda come Eminem. L’ho convinto a interpretare White Boy Rick in BMF”.

Ancora non c’è una scaletta precisa per gli episodi che lo vedranno come protagonista, l’unica certezza è che andrà a interpretare un personaggio complesso come White Boy Rick, il giovane informatore dell’FBI condannato all’ergastolo per possesso di oltre otto chili di cocaina.

E così l’artista di The Real Slim Shady si unisce al cast di BMF assieme a Russell Hornsby, Steve Harris, Michole Briana White, Ajiona Alexus e Myles Truitt. Tra gli altri cameo della serie troveremo quello di Snoop Dogg, di La La Anthony e di Wood Harris.