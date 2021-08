Star Wars: Visions, il nuovo trailer dalla serie anime antologica

I canali ufficiali del franchise stellare hanno diffuso un nuovo trailer della serie di genre anime che arriverà in esclusiva sulla piattaforma di streaming Disney+ (visibile anche su Sky Q) a partire dal 22 settembre. Sono state pubblicate due versioni del video, una doppiata in giapponese e una in inglese, che si rivelano un vero e proprio gioiellino per tutti gli amanti del genere di entertainment made in Japan per antonomasia

I canali ufficiali di Star Wars hanno pubblicato il nuovo trailer della serie anime antologica Star Wars: Visions, che uscirà dal 22 settembre in esclusiva su Disney+ (visibile anche su Sky Q).

Esistono due versioni dello stesso video che preannuncia ciò che vedremo nell'attesissimo show: una è doppiata in giapponese e l'altra in inglese.

Noi vi proponiamo quella nella lingua madre di questo genere di entertainment, che è il filone made in Japan per antonomasia, quindi il nipponico.



Potete vedere il trailer di Star Wars: Visions con doppiaggio in giapponese (e sottotitoli in inglese) nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.