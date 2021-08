Le Superchicche, Chloe Bennet abbandona la serie tv

Duro stop nel percorso che avrebbe dovuto condurre alla realizzazione di una serie TV live-action de “Le Superchicche”, il cui titolo originale è “Powerpuff”. Parte del pubblico affezionato della serie animata non si era mostrato affatto entusiasta all’idea. Altri invece sembravano incuriositi dinanzi alla prospettiva di poter seguire nuove avventure in carne e ossa, ambientante anni dopo gli eventi dello show.

È stato però rivelato il passo indietro di Chloe Bennet , che ha dovuto dire addio al progetto. L’attrice avrebbe dovuto interpretare Lolly, al fianco di Dove Cameron (Dolly) e Yana Perrault (Molly). Per chi abbia seguito la versione in lingua originale, al tempo, ovviamene si parla di Blossom, Bubbles e Buttercup.

approfondimento

Le Superchicche, il live action: ecco le prime foto dal set

Le tempistiche per la produzione dell’episodio pilota de “Le Superchiche” si sono allungate, richiedendo riprese aggiuntive. Tutto ciò è entrato in conflitto con altri progetti dell’attrice che, secondo “Variety”, sarebbe l’unica ad aver salutato cast e crew. Ancora a bordo, dunque, Dove Cameron e Yana Perrault. I produttori sono attualmente alla ricerca di una sostituta, così da proseguire con lo sviluppo della serie. Il pilot, però, arriverà in netto ritardo rispetto a quanto previsto inizialmente, dovendo rigirare tutto.