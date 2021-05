Le Superchicche, il pilot della serie live-action sarà rigirato

Chloe Bennet, Dove Cameron, Yana Perrault e Donald Faison sono stati confermati come protagonisti del live-action, secondo quanto riportato da Variety

Continuano i lavori per la serie ispirata al celebre franchise con protagoniste Dolly, Lolly e Molly. Nelle scorse ore The CW ha optato per la realizzazione di un nuovo pilot del live-action, stando a quanto rilanciato dal magazine Variety.