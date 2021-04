Le Superchicche, il live action: ecco le prime foto dal set

La nuova serie TV mostrerà le Superchicche in versione adulta, alle prese con nuovi problemi e un incredibile super cattivo

Le tre indossano abiti variopinti e sono pronte a girare una scena all’aperto. L’impatto estetico non ha però entusiasmato i fan. Questa serie è al centro di molte polemiche fin dal suo annuncio. Gli appassionati dello show originale hanno ipotizzato possa trattarsi di una produzione low budget, commentando negativamente lo stile dei costumi, ritenuti amatoriali.

Sono in corso le riprese del live action de “Le Superchicche”. L’amato cartone animato assume sembianze reali con Chloe Bennet , Dove Cameron e Yana Perrault nei panni di Lolly, Dolly e Molly. Le tre protagoniste sono state mostrate in alcune foto provenienti dal set, apparse online grazie a “TMZ”.

approfondimento

Le migliori serie tv da vedere ad aprile

Oltre alle tre protagoniste, è stata annunciata la presenza di altri interpreti nel cast ufficiale de “Le Superchicche”. Il Professor Drake avrà il volto di Donald Faison. Un genio della scienza eccentrico e narcisista, incredibilmente orgoglioso delle giovani eroine create in laboratorio. Anche in questo caso, però, il web ha fatto sentire la propria voce. La scelta di un attore afroamericano, come nel caso di Yana Perrault, ha fatto storcere il naso a qualcuno. Una questione dibattuta più volte negli ultimi mesi, dalla serie TV dedicata ad Anna Bolena con Jodie Turner-Smith al film de “La Sirenetta” con Halle Bailey.

Altra aggiunta al cast confermata è quella di Nicholas Podany. Il suo ruolo sarà quello del villain. Il nome scelto è Joseph “Jojo” Mondel Jr, figlio di Mojo Jojo, ovvero il cattivo principale della serie animata. Viene descritto come un nerd molto insicuro e assetato di potere, ossessionato dal trio di supereroine.