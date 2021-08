Lucifer, pubblicato il poster della sesta e ultima stagione

I fan attendono con ansia il 10 settembre per l’ultimo ciclo di episodi, che mostrerà cosa accadrà a Lucifer in possesso di un potere che ha sempre desiderato Condividi:

Anticipazione dopo anticipazione, prosegue il cammino d’avvicinamento dei fan di “Lucifer” alla sesta e ultima stagione. Non sarà facile per i tantissimi appassionati del mondo rinunciare al personaggio interpretato da Tom Ellis, ma i fan sono ben consapevoli d’aver avuto una gran fortuna. Lo show era stato cancellato e il fatto che Netflix lo abbia riportato in vita per più di una stagione è qualcosa che ha del clamoroso.

approfondimento Le migliori serie tv da vedere ad agosto L’ultimo capitolo farà il proprio esordio sulla piattaforma streaming, la cui app è disponibile anche su Sky Q e NOW, il 10 settembre 2021. In merito è stato pubblicato il poster ufficiale, che conduce dritti all’inferno, annunciando: “Tutte le cose cattive devono finire”. Lucifer è nuovamente circondato dalle fiamme, seduto su un’elegante poltrona (non si esclude possa essere un trono), insieme con i compagni che lo hanno affiancato in questo lungo viaggio.

approfondimento Lucifer 6, dettagli sul salto temporale: pronto un ritorno a sorpresa Lo show ha vissuto anni sulle montagne russe. Dopo la cancellazione da parte di Fox, la serie ha trovato nuova vita su Netflix, ottenendo una maggior popolarità e molti più fan in giro per il mondo. Si è così passato da due rinnovi a tre, con la sesta stagione che inizialmente non era prevista da Joe Henderson e Ildy Modrovich, i due co-showrunner. I due hanno dunque modificato la quinta stagione, cancellando il finale definitivo inizialmente ideato. A questo saranno dedicati i prossimi 10 episodi. I fan hanno chiesto a gran voce un ultimo capitolo e questo ciclo finale è una vera e propria lettera d’amore a loro. È grazie alla passione dimostrata se la serie è rimasta in vita. Ecco le parole di Henderson in merito: “C’è una storia che inizialmente non sapevamo di dover raccontare. Siamo però arrivati al finale della quinta stagione e ci siamo resi conto d’avere materiale per un’intera stagione differente, di cui siamo molto entusiasti”.