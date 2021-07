McCartney 3, 2, 1, il trailer della docuserie evento di Disney+

Le conversazioni tra Paul McCartney e il produttore Rick Rubin rappresentano un documento inedito e approfondito per chi ama i Fab Four ma anche per tutti gli appassionati di musica

Le atmosfere cool che hanno reso grande la cultura del Regno Unito stanno per tornare con un salto nella musica leggendaria dei Beatles, oggi raccontata attraverso la voce e i gesti di Sir Paul McCartney, in conversazione con il leggendario produttore Rick Rubin. Insieme, ripercorreranno il lavoro di McCartney che ha rivoluzionato la musica cambiandola nel senso in cui la conosciamo oggi. Il documentario si chiama “McCartney 3, 2, 1” ed è diviso in sei puntate , disponibili su Disney+ a partire dal 25 agosto come prodotto Star Original, destinato ad un pubblico più adulto che rientra comunque nel target della piattaforma. La serie di cui ora è disponibile anche il trailer con le prime immagini, sarà visibile anche su Sky Q e NOW.

Un bianco e nero curato ed elegante che ci riporta immediatamente alle atmosfere di un'epoca passata ma, nel caso di Paul McCartney e Rick Rubin, è più corretto eliminare ogni riferimento temporale dal momento che siamo al cospetto di leggende viventi . Gli appassionati di musica e soprattutto i fan dei Beatles, passeranno gli ultimi scampoli d'estate a guardare, ed ascoltare, “McCartney 3, 2, 1”, uno straordinario documento per approfondire la creatività e i segreti della composizione di una produzione sonora impareggiabile. Nei sei episodi di questa docuserie troveranno spazio discussioni e faccia a faccia tra l'ex Beatle e il produttore, che sveleranno i retroscena dell'opera di McCartney partendo dai Fab Four fino agli ultimi 50 anni di carriera solista.

McCartney (FOTO) ha scritto la sua prima canzone a soli 14 anni e a lui si ricollega la musica di generazioni, un patrimonio artistico inarrivabile che non si smette mai di esplorare. Una vita in musica sempre in cima alle classifiche che non ha conosciuto cali di interesse, come dimostra il recente lavoro “McCartney III”, pubblicato nel dicembre 2020, in prima posizione nelle classifiche ufficiali del Regno Unito e nella Billboard Top Album Sales Chart statunitense.

Rick Rubin, classe 1963, che nella sua lunga carriera ha prodotto i Beastie Boys e i Red Hot Chili Peppers, è attualmente impegnato nella produzione di contenuti video e audio di carattere divulgativo in collaborazione con le più prestigiose personalità della musica globale.



I due sono anche executive producers

“McCartney 3, 2, 1” è diretto da Zachary Heinzerling, regista tra le altre opere del documentario musicale “The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart” del 2020 e nel 2013 della web serie in cinque parti “Self-Titled” per Beyoncé. Rubin e McCartney sono anche produttori esecutivi della serie insieme ad altri professionisti.