Paul McCartney, Find My Way: torna giovane nel video della canzone

“Find My Way (feat. Beck)" è il brano di apertura di McCartney III Imagined. L’ album dal 23 luglio è disponibile anche in formato fisico su etichetta Polydor/Capitol Records al seguente link: https://pld.lnk.to/PaulIIIImagined. Il brano “Find My Way (feat. Beck)”(definito da Uproxx “a funky transformation” e da Rolling Stone un brano “that sounds more like a Sugarhill Gang track than the original song” )… ora è anche un viaggio visivo psichedelico che confonde i confini del tempo, dello spazio - e persino dell'identità.



Il video, diretto da Andrew Donoho (Janelle Monae, The Strokes, Khalid) e coreografato da Phil Tayag (Bruno Mars, Jabbawockeez), è stato co-prodotto da Hyperreal Digital, specializzata nella creazione di avatar digitali iper-realistici. "La tecnologia che ringiovanisce i personaggi e li fa esibire in ambienti creativi come questo è ora pienamente realizzata, anche con uno dei volti più riconoscibili al mondo", ha detto il CEO di Hyperreal, Remington Scott.



Lo scorso aprile all’uscita digitale di McCartney III Imagined il New York Times aveva scritto: "Non date per scontato il talento infinito di Paul McCartney - melodia naturale, testi succintamente sorprendenti e arrangiamenti ordinati. Altri autori di canzoni non lo fanno". L’album curato personalmente da Paul, presenta una varietà eclettica di artisti: Damon Albarn, Anderson.Paak, Blood Orange, Phoebe Bridgers, EOB, Dominic Fike, Josh Homme, Khruangbin, St. Vincent e 3D RDN dei Massive Attack, ognuno dei quali interpreta/o reimmagina, secondo il proprio stile, le tracce preferite dell'album di Paul. Il risultato è una reinterpretazione caleidoscopica, unica nella discografia di McCartney. La versione fisica di McCartney III Imagined include l'esclusiva bonus track "Long Tailed Winter Bird (Idris Elba Remix)".