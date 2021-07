In Treatment, nuova stagione: Uzo Uduba è la dottoressa Brooke Taylor

In prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW debutta domani, 27 luglio alle ore 21.15, con una nuova stagione, nuovi temi sempre più vicini all’attualità e, soprattutto, una nuova psicoterapeuta, la celebrata serie HBO adattata in decine di paesi nel mondo che ha saputo raccontare in maniera inedita e accurata i percorsi di psicoterapia

A dieci anni dalla fine della terza stagione, al centro dei 24 episodi di questa quarta stagione – in onda e in streaming 4 a settimana - la dottoressa Brooke Taylor, interpretata da Uzo Uduba, amatissima attrice premiata agli Emmy® per le sue interpretazioni in Mrs. America e Orange is The New Black. Professionista attenta e sensibile, la nuova dottoressa prende il posto che nelle precedenti stagioni era di Gabriel Byrne. La nuova stagione della serie è ambientata nella Los Angeles dei giorni nostri e porta un gruppo di pazienti eterogeneo in terapia presso lo studio della dottoressa Taylor, mentre affrontano una serie di preoccupazioni e problemi rilevanti e attuali. A fare da sfondo al lavoro della dottoressa ci sono i problemi derivanti da fenomeni della nostra epoca, come la pandemia globale, che inciderà anche sulle modalità delle sedute, e i grandi cambiamenti sociali e culturali dei nostri giorni.

Nel cast di In Treatment Anthony Ramos (In the Heights) nel ruolo di Eladio, che lavora come infermiere a domicilio per una famiglia benestante; Liza Colón-Zayas, (David Makes Man) nei panni di Rita, confidente e amica di lunga data di Brooke, che la supporta e la sostiene mentre combatte con i suoi demoni dopo aver subito una perdita che le ha cambiato la vita; John Benjamin Hickey (Jessica Jones) interpreta Colin, un affascinante ex clochard diventato milionario rubando ai colletti bianchi, che sta facendo i conti con un mondo del tutto cambiato ora che ha scontato la sua pena ed è stato rilasciato; Quintessa Swindell (Euphoria) nei panni di Laila, paziente adolescente estremamente diffidente, in lotta per ritagliarsi uno spazio per esprimere la propria identità; e Joel Kinnaman (For All Mankind) nei panni di Adam, il fidanzato di lunga data di Brooke, che ritornato nella sua vita dopo anni di assenza creerà per lei ulteriori complicazioni.



In Treatment è prodotta da HBO; produttori esecutivi Jennifer Schuur, Joshua Allen, Stephen Levinson, Mark Wahlberg, Melissa Bernstein e Hagai Levi; Joanne Toll and Noa Tishby ne sono co-produttori esecutivi. IN TREATMENT è prodotta in associazione con Woman of Letters, Leverage, Closest to the Hole Productions, Sheleg ed è basata sulla serie Israelita “Be‘Tipul,” creata da Hagai Levi con Ori Sivan & Nir Bergman.