È stato diffuso sui canali ufficiali di Marvel Entertainment un video con il making of di Loki, l'apprezzatissima serie TV di Disney+ (visibile anche su Sky Q) di cui si è appena conclusa la prima stagione.



Nella featurette pubblicata sono presenti molti assaggi di un gustoso behind the scene: vengono mostrati alcuni dei momenti topici della realizzazione dello show e non mancano le interviste agli attori.



Il dietro le quinte vede protagonista il cast completo, composto da Tom Hiddleston, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Sophia Di Martino e Richard E. Grant.

La prima stagione è stata diretta da Kate Harron su sceneggiatura di Michael Waldron e il successo è stato tale da far annunciare quasi immediatamente un secondo capitolo.



Potete vedere il video intitolato "Marvel Studios’ Assembled: The Making of Loki" in alto, in testa a questo articolo.