Game of Thrones, annunciate due serie TV spin-off animate

A darne l'annuncio è stato The Hollywood Reporter, secondo cui HBO Max (il servizio di video in streaming di HBO) avrebbe ordinato i due progetti di animazione che si aggiungono a una prima serie (anch'essa animata) già annunciata qualche mese fa.



Pare quindi che l'universo de Il Trono di Spade si voglia espandere lato animazione: questi tre progetti sono tutti di questo genere, mentre uno dei prequel live-action di cui si parlava fino a poco fa non vedrà invece la luce (stiamo parlando di quello dal titolo provvisorio di Flea Bottom, ambientato a Fondo delle Pulci che è il quartiere più povero di Approdo del Re, quello in cui - nella serie originale - Arya Stark si rifugia per fuggire dalla Fortezza Rossa, conoscendo Gendry).



Stando alle indiscrezioni dell'Hollywood Reporter, una delle tre serie animate in sviluppo sarà ambientata in un territorio che nella serie originale non è mai stato mostrato, ossia l'Impero dorato di Yi Ti (conosciuto anche soltanto con il nome di Yi Ti).

Si tratta di una zona che si trova idealmente ai confini sud-orientali di quel mondo che la serie televisiva ci ha fatto conoscere, una regione del continente di Essos.



Questo territorio trae ispirazione dalla Cina Imperiale (mentre Westeros è ispirato invece all'Europa medievale).

Yi Ti è presente nel ciclo di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco (il titolo originale è A Song of Ice and Fire) scritto da George R. R. Martin, di cui la serie è l'adattamento televisivo.



Nella serie originale soltanto in un'occasione compare un riferimento a Yi Ti. Invece nel primo spin-off ufficiale di Games of Thrones (che uscirà il prossimo anno con il titolo di House of the Dragon) uno dei protagonisti è famoso per aver raggiunto quella remota zona (il personaggio è quello di Lord Corlys Velaryon detto Serpente di Mare).