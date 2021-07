Y: The Last Man, teaser trailer: data d'uscita

In Italia lo show sarà aggiunto al catalogo di Disney+, nella sezione Star, visibile anche su Sky Q e NOW . Gli amanti del fumetto hanno atteso a lungo questa trasposizione dopo anni di tribolazioni. Il progetto ha infine visto la luce e la sua trasmissione è dietro l’angolo.

“Y: The Last Man” è una delle serie più attese della seconda parte del 2021. Il motivo è presto spiegato. Si tratta di uno show tratto dal celebre fumetto di Brian K. Vaughan e Pia Guerra . È stata annunciata la data d’uscita ufficiale attraverso un breve teaser trailer.

Y: The Last Man, trama e cast

La serie, così come il fumetto, prende il via da un evento catastrofico. Un’improvvisa pandemia stravolge il mondo in pochi istanti. Di colpo tutti i mammiferi di sesso maschile perdono la vita. Uno sterminio che scuote il mondo e lo lascia in ginocchio, almeno inizialmente. Non vi è neanche la speranza di ripopolare la Terra in maniera artificiale, sfruttando embrioni o sperma congelati. Tutto ciò è inutilizzabile nelle cliniche per la procreazione assistita.

Un dramma che per qualche motivo non ha travolto due esemplari maschili. I due mammiferi sopravvissuti sono Yorick Brown e la sua scimmia cappuccino. I due sono inseparabili. Il giovane è uno scapestrato escapista amatoriale. Ha seri problemi d’autostima ed è in cerca del proprio posto nel mondo. Quando tutto ciò accade è impegnato nel tentativo di addestrare Ampersand come animale domestico da affiancare ai disabili. Per quale motivo la pandemia non li ha uccisi? Tutto ciò ha qualcosa a che fare con Ampersand? Ma soprattutto che tipo di mondo verrà plasmato dalle donne sopravvissute?