Disney Gallery The Mandalorian, speciale sul ritorno di Luke Skywalker

Entusiasmo alle stelle e conto alla rovescia per il popolo di appassionati della saga di “Guerre stellari” che quest'estate avranno a disposizione nuovi contenuti per approfondire il making of dell'apprezzatissima serie “The Mandalorian”, giunta alla seconda stagione. La parte finale della produzione dell'ultima stagione, rilasciata lo scorso ottobre, è oggetto di analisi nell'episodio della docuserie “Disney Gallery - Star Wars: The Mandalorian - Making of the Season 2 Finale”. In questa puntata esclusiva i fan saranno felici di conoscere i dettagli del ritorno di Luke Skywalker. L'episodio disponibile dal 25 agosto sulla piattaforma Disney + è visibile anche su Sky Q e NOW.

La tecnologia dietro al ritorno di Skywalker approfondimento Le migliori serie tv da vedere a luglio. FOTO La puntata speciale in onda il prossimo 25 Agosto mostrerà il dietro le quinte dell'ultimo episodio della season 2 di “The Mandalorian”, finale di stagione in cui l'arrivo di Luke Skywalker è il vero e proprio colpo di scena. Ai fan, entusiasti di rivedere il Maestro Jedi, saranno mostrati i retroscena di una delle puntate più commentate di sempre, sulla quale c'era stato il massimo riserbo da parte di tutti i coinvolti nella produzione proprio per assicurare l'effetto sorpresa. L'inaspettato ritorno di Luke Skywalker aveva dato inizio a una serie infinita di speculazioni sui possibili sviluppi della serie live action ambientata nella “Galassia lontana lontana”. Luke Skywalker, una delle figure chiave della saga di culto, in quell'ultima puntata del 2020 ricompare in tunica scura e con le fattezze di Mark Hamill, l'attore che ha dato il volto al personaggio nella “vecchia” trilogia dell'universo dei film e che oggi ha 69 anni. Stando a quanto divulgato ufficialmente, la puntata speciale del 25 Agosto contiene un focus sulla tecnologia utilizzata per ricreare Luke Skywalker, compresa la collaborazione con l'attore Mark Hamill, approfondendo le dinamiche pressanti cui sono stati sottoposti i membri della produzione alle prese con la riproposizione sullo schermo di uno dei personaggi più iconici della storia del cinema.