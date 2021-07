La Tata, la reunion di Fran Drescher con l'interprete di Zia Assunta

La Tata, la reunion su Instagram

La Tata, Fran Drescher compie 63 anni: ecco com’è oggi l’attrice

È il 3 novembre 1993 quando il primo episodio della serie televisiva debutta sul mercato statunitense. La Tata conquista immediatamente gli spettatori affermandosi come un vero e proprio fenomeno mediatico che per molti anni accompagna il pubblico con le vicissitudini dei suoi personaggi.

Nelle scorse ore Fran Drescher, protagonista e creatrice della serie TV, ha ritrovato Renée Taylor, interprete di Zia Assunta nella versione italiana, in realtà sua madre in quella originale.

Le due attrici hanno condiviso un divertente video che in meno di ventiquattro ore ha ottenuto più di 300.000 visualizzazioni su Instagram. Il filmato vede Fran Drescher parlare di come ora alcuni spettatori della serie non fossero neanche nati durante la prima messa in onda, Renée Taylor risponde ricordando come la sua collega sia ora più grande di quando lei iniziò a interpretare Zia Assunta.