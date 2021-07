Naomi Osaka, il trailer della serie Netflix

approfondimento

Le migliori serie tv da vedere a luglio. FOTO

Naomi Osaka, il trailer

Naomi Ōsaka, classe 1997, è tra le atlete più seguite su scala internazionale grazie al talento che l’ha resa una vera e propria icona. La storia ha inizio dalla voglia di affermarsi per aiutare sua madre, come raccontato nel trailer: “Crescendo, desideravo solo che mia madre fosse felice. Che smettesse di lavorare, faceva gli straordinari, dormiva in auto, giocavo a tennis solo per quello”.





La tennista parla poi dell’importanza delle radici e dell’attenzione ricevuta dopo le vittorie che l’hanno consacrata una protagonista assoluta nel mondo dello sport: “La quantità di attenzione che ricevo è davvero assurda, nessuno ti prepara a gestirla”.

La docuserie è stata diretta da Garrett Bradley, candidata alla novantatreesima edizione degli Academy Awards nella categoria Miglior documentario con Time.





Nelle scorse ore Netflix Italia ha condiviso il trailer della produzione, dalla durata di circa due minuti, offrendo agli spettatori un primo sguardo sul lavoro.