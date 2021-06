Tom e Jerry, il trailer della serie animata di HBO Max

È uscito il trailer di Tom and Jerry in New York, la serie animata di HBO Max in arrivo il 1° luglio che racconta le avventure del gatto e del topo più famosi dello schermo. Per la prima volta questo show porterà i due acerrimi nemici ad assaggiare un morso della Grande Mela. Proprio nella città di Carrie Bradshaw infatti è ambientata la serie animata, con Tom che alloggia in un albergo a cinque stelle chiamato Royal Gate Hotel in cui presto arriverà anche Jerry. I due saranno protagonisti di avventure all'ultimo inseguimento, ricche di colpi di scena conditi dai soliti qui pro quo tipici di questo irresistibile cartoon. La stessa New York sarà protagonista, al pari dei due personaggi messi a titolo (infatti messa a titolo c'è pure "lei", New York). Non mancheranno alcuni dei luoghi più caratteristici della città, da Central Park passando per Broadway. Insomma, un Tom & Jerry con un pizzico di Sex & The City (solo per quanto riguarda la location, non certo per le tematiche trattate dato che questo è uno show per bambini, chiaramente).

L'espressione "Tom e Jerry"



approfondimento

Tom & Jerry: il trailer del film

I nomi del gatto e del topo non sono stati dati a caso, forse... "Tom e Jerry" è infatti un'espressione che si usava per definire i giovani londinesi del XIX caratterizzati da comportamenti abbastanza riottosi.

Il modo di dire deriva da Life in London, or Days and Nights of Jerry Hawthorne and his elegant friend Corinthian Tom (1823) di Pierce Egan e, benché il Brewer's Dictionary of Phrase and Fable sostenga che nel cartoon tale denominazione non sia significativa ma quasi un'eco "inconscia", chiamare proprio con i nomi di Tom e Jerry i proverbiali "il gatto e il topo", tanto per citare un'altra espressione popolare, sembra in realtà molto significativo.



Hanna e Barbera diressero 114 cortometraggi per la Metro-Goldwyn-Mayer tra il 1940 e il 1957.

Nel 2001 è stato prodotto un cortometraggio televisivo, Tom and Jerry: The Mansion Cat. Nel 2005 è uscito un ultimo corto al cinema, L'arte del karate.

Le serie per la tv sono, giusto per citarne alcune, The Tom & Jerry Show (1975), Tom & Jerry Comedy Show (1980-1982), Tom & Jerry Kids (1990-1994), Tom & Jerry Tales (2006-2008) e The Tom & Jerry Show (2014).



Il primo lungometraggio dedicato a Tom e Jerry risale invece al 1992, intitolato Tom & Jerry: il film.



Questa nuova serie animata in arrivo su HBO Max permetterà alle nuove generazioni di conoscere questi personaggi che sono stati vere e proprie leggende del Novecento.