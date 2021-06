Papà, non mettermi in imbarazzo!, Netflix cancella la serie

È evidente come la pandemia di Covid-19 abbia reso molto più difficile riuscire a confermarsi nel mondo delle serie TV. La concorrenza è spietata ed è necessario ottenere numeri da capogiro fin da subito. In questo scenario, per fare un esempio, uno show come “Breaking Bad” faticherebbe non poco per restare a galla. La sua prima stagione non ottenne di certo i plausi che tutti ben ricordiamo, eccezion fatta per la critica e una piccola frazione del pubblico aggiuntosi in seguito.

Difficile paragonare “Papà, non mettermi in imbarazzo” di Jamie Foxx con il lavoro di Vince Gilligan, ma sono bastati due mesi per decretarne la cancellazione. Il 14 aprile scorso ha segnato il ritorno del celebre attore sul piccolo schermo, dopo circa 30 anni da “In Living Color”. Otto episodi, tanto è bastato alla piattaforma streaming, che ha deciso di puntare su altri progetti, probabilmente rendendosi conto dello scarso coinvolgimento del pubblico.