Summertime 2, i blooper della serie tv

approfondimento

Ludovico Tersigni, un'estate tra Summertime e X Factor

Se l'arrivo dell’estate porta con sé cambiamenti, novità e nuove emozioni, con loro anche new-entry nel cast di Summertime.

Nel frattempo, la serie è stata confermata anche per una terza stagione, nessuna indiscrezione per quanto riguarda la possibile data di distribuzione. Non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.