Sex/Life, il trailer della serie in arrivo a giugno

Lei, lui, il passato di lei. Questi i protagonisti del triangolo sentimentale di “Sex/Life” , la nuova serie creata da Stacy Rukeyser, ispirata al libro di BB Easton “44 Chapters About 4 Men”. Netflix ha rilasciato il trailer della prima stagione, in streaming sulla piattaforma dal 25 giugno e visibile anche su Sky Q e NOW.

“Sex/Life”: anticipazioni sulla trama

Tra “Sex and the City” e “What/If”, “Sex/Life” è incentrata su una conturbante storia d'amore che vede come protagonisti Billie, Cooper e Brad, interpretati rispettivamente dagli attori Sarah Shahi, Mike Vogel e Adam Demos.

I primi due sono sposati, il terzo fa parte degli anni ribelli e liberi di Billie a New York, ormai trasferitasi nel Connecticut, moglie e madre di due bimbi. Due vite ben differenti, il che la spinge a tenere un diario dove annota le fantasie del suo passato con suo ex. Questi le ha spezzato il cuore ma non può negare di provare ancora qualcosa nei suoi riguardi.

Passato e presente si intrecciano in quello che a poco a poco si trasforma in un dramma dai contorni oscuri, in cui la passione gioca un ruolo rilevante. Articolata in otto episodi, la prima stagione di “Sex/Life”, la cui uscita ha subito notevoli ritardi legati alle interruzioni della produzione per la pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), è diretta da Patricia Rozema, Jessica Borsiczky, Samira Radsi e Sheree Folkson. Seducente fin dalle prime immagini, lo show si annuncia come uno dei titoli caldi della stagione.