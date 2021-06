The Time Traveler's Wife, 14 nuove aggiunte al cast della serie HBO

HBO ha comunicato ufficialmente l’ingresso di 14 nuovi attori nel cast della serie tv drammatica “The Time Traveler’s Wife”, basata sull’omonimo romanzo della scrittrice americana Audrey Niffenegger.

Così, si uniscono al già nutrito cast della serie, attualmente in produzione, gli interpreti Caitlin Shorey, Everleigh McDonell (Good Girls), Michael Park (Stranger Things), Jaime Ray Newman (Little Fires Everywhere), Taylor Richardson (Rise), Peter Graham (Will & Grace), Brian Altemus (Grand Army), Jason David (NOS4A2), Kate Siegel (The Haunting of Hill House), Josh Stamberg, (WandaVision), Chelsea Frei (The Moodys), Marcia DeBonis (Almost Family) Will Brill (The OA) e Spencer House (Teenage Bounty Hunters).

Precedentemente, erano già stati ufficializzati i nomi dei protagonisti Theo James e Rose Leslie, che ricopriranno i ruoli rispettivamente di Henry DeTamble e Clare Abshire.