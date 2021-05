Modern Love 2, la data d'uscita: nuove aggiunte al cast

approfondimento

La serie elenca molti nomi anche alla regia: oltre a Carney, dietro la macchina da presa anche Marta Cunningham, Jesse Peretz, Andrew Rannells e Celine Held e Logan George, insieme un episodio.



Gli altri componenti del cast

Se la prima stagione di “Modern Love” aveva regalato al pubblico otto storie interpretate da un cast stellare il nuovo ciclo di episodi non sarà da meno per varietà di personaggi ed attori. Nella stagione 2 compariranno Kit Harington (“Game of Thrones”), Tom Burke (“Mank”), Lucy Boynton (“Bohemian Rhapsody”), Susan Blackwell (“Madam Secretary”), Maria Dizzia (“Orange is the New Black”), Zuzanna Szadkowski (“Gossip Girl”), Dominique Fishback (“Judas and the Black Messiah”), Anna Paquin (“Flack”) Minnie Driver (“Cinderella”) e molti altri. Dopo il successo della prima stagione, gli autori annunciano un seguito in cui non mancheranno le emozioni, nuove storie d'amore e d'amicizia per afferrare il senso complicato dell'amore nel mondo contemporaneo.