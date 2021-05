Raised By Wolves 2, nuove aggiunte al cast

Sono stati annunciati sei nuovi attori che si sono uniti al cast della stagione 2 della serie tv di HBO Max Condividi:

New entry in Raised By Wolves 2, la serie prodotta da Ridley Scott che racconta le vicende degli androidi Padre e Madre e della colonia umana stanziata sul pianeta Kepler-22 b. Sei nuovi attori sono stati scritturati per apparire nella seconda stagione e si tratta di Peter Christoffersen, Selina Jones, Morgan Santo, James Harkness, Kim Engelbrecht (The Flash) e Jennifer Saayeng.

Raised By Wolves 2, i nuovi personaggi approfondimento Raised by Wolves, 5 cose da sapere sulla colonna sonora della serie tv L'annuncio dei nuovi attori è stato accompagnato anche una descrizione del personaggio che andranno a interpretare. Christoffersen sarà Cleaver, un devoto soldato ateo, veterano della guerra sulla Terra, molto legato ad un supercomputer che ha giurato di proteggere; Jones darà il volto a Nonna, un androide simile a un dio, costruito migliaia di anni fa dai membri della civiltà perduta che abitava sul misterioso pianeta di Kepler-22 b; Santo vestirà i panni di Vrille, un androide umanoide assemblato per assomigliare nell’aspetto e nei modi alla vera Vrille Pell. Viene descritta come ribelle, impulsiva e oscura, ma con un debole per i conigli e tutti i piccoli animali; Harkness interpreterà Tamerlane, un soldato dell'esercito ateo dalla personalità ribelle. Dopo i primi traumatici anni di vita, si unì alla milizia per combattere i Mitraici sulla Terra. Nonostante ora sia un membro della fiorente colonia di atei su Kepler- 22 b, l’avversione nei confronti dei vecchi nemici sembra tutt’altro che sopita; Engelbrecht sarà Decima, una dotata e spietata scienziata, nonché sviluppatrice di armi sulla Terra che, per ottenere il successo, ha commesso atti indicibili e immorali; Saayeng darà il volto a Nerva, una severa atea che gestisce una rete sotterranea di beni e servizi. Dopo aver perso un bambino a causa di una malattia durante il viaggio verso Kepler, si prende segretamente cura dei piccoli che vivono nella colonia. Le riprese della seconda stagione sono già in corso e quindi non è ancora possibile sapere quando verrà pubblicata.