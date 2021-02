Raised by Wolves: ecco dov'è girata la serie tv sci-fi di Ridley Scott

La serie tv in arrivo l'8 febbraio su Sky Atlantic può contare, oltre che su un solido cast e su una trama originale, su alcuni scenari davvero suggestivi: ecco quali sono le location usate per le riprese Condividi:

Ventiduesimo secolo. La Terra è spezzata in due da un devastante conflitto fra atei e adepti di un culto religioso di derivazione cristiana, i mitraici. Due androidi, Madre e Padre, vengono spediti sul lontano pianeta Kepler-22b con alcuni embrioni umani, per scoprire se sia colonizzabile. Non tutto va come previsto e la situazione si complica in seguito a una serie di arrivi inaspettati. CLICCA QUI: Tutte le news su Raised by Wolves

Queste le premesse di Raised by Wolves – Una nuova umanità, serie tv sci-fi creata da Aaron Guzikowsky, che ha per produttore esecutivo il re della fantascienza Ridley Scott, anche alla regia dei primi due episodi. In arrivo a partire dall’8 febbraio alle 21.15 su Sky Atlantic (disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV), questo ambizioso e visionario show targato HBO ha già lasciato il segno, merito sicuramente dell’ottimo cast, della trama avvincente e dei temi trattati, ma anche dei suoi suggestivi panorami.

Raised by Wolves, le location della serie tv

Come detto, Raised by Wolves si svolge sul pianeta Kepler22b, situato in una fascia ipoteticamente abitabile per gli esseri umani. Per rendere gli scenari alieni di questo mondo distante, i creatori della serie tv non potevano che ricorrere a delle location speciali. E, dopo un lungo lavoro di scouting, la risposta è arrivata dall’estremo sud terrestre.