Raised by Wolves 2, 5 motivi per cui vedere la nuova stagione

Venerdì 15 aprile esce su Sky Atlantic la seconda stagione di Raised by Wolves, serie tv fantascientifica con Ridley Scott come produttore. Elenchiamo 5 motivi per cui vale la pena seguirla Condividi

Dal prossimo venerdì 15 aprile su Sky Atlantic andranno in onda anche in Italia le puntate della nuova stagione di Raised by Wolves 2 – Una nuova umanità. La serie tv fantascientifica ha debuttato nel 2020 con 10 episodi e, a due anni di distanza, è pronta a sbarcare con la seconda stagione che presenta 8 episodi, dalla durata compresa tra i 42 e i 55 minuti.

approfondimento Raised by Wolves 2, tutto quello che c'è da sapere Per chi non ha mai seguito la serie tv, essa tratta la storia di due androidi – Madre e Padre – che vivono nel XXII secolo. In quel tempo, il pianeta Terra è in preda a una violenta guerra che costringe i due a fuggire su Kepler-22 b, un misterioso pianeta della galassia. Il loro compito, dunque, sarà quello di creare una nuova umanità (da qui il titolo della serie tv).

Perché vedere Raised by Wolves 2: 5 motivi approfondimento Ridley Scott, tutti i film e le serie tv del regista e produttore Negli Stati Uniti la serie tv è già stata trasmessa dal 3 febbraio al 17 marzo su canale HBO Max, riscuotendo delle critiche molto positive. Per quale motivo, però, le persone dovrebbero essere invogliate nel seguire la seconda stagione della serie tv fantascientifica? Innanzitutto, partiamo dalla motivazione più banale. A prescindere dai gusti personali e dal riscontro avuto, chi ha visto tutta la prima stagione perché non dovrebbe sedersi sul divano e seguire anche la seconda? È una sorta di legge “non scritta” da parte degli amanti delle serie tv: se si comincia a vederne una, si deve andare fino a fondo a prescindere se possa coinvolgere o meno. Uno dei produttori della serie tv Raised by Wolves è un certo Ridley Scott, non un personaggio qualsiasi. Il regista, infatti, è tra i migliori autori del genere fantascientifico, basti pensare a film da lui diretti come Alien o Blade Runner. Con un nome così, i presupposti affinché sia un lavoro ben fatto ci sono tutti. Sebbene il cast sia composto da attori magari poco noti, essi hanno interpretato i personaggi presenti nel migliore dei modi. In primo piano, ovviamente, c’è l’attrice danese Amanda Collin, che presta il volto a Madre, che deve la sua notorietà proprio a questo ruolo. C’è curiosità nel vedere come si è evoluto il suo personaggio. Le ambientazioni sono state uno dei punti di forza della prima stagione e, anche nella seconda, gli scenari che si presentano possono certamente coinvolgere gli spettatori. Raised by Wolves 2 esce in Italia venerdì 15 aprile, proprio a ridosso delle festività di Pasqua. Un periodo, quindi, che potrebbe essere d’aiuto alle persone che, lavorando tutto il giorno, hanno poco tempo per dedicarsi alle loro passioni come le serie tv.

I titoli degli 8 episodi di Raised by Wolves 2 approfondimento Raised By Wolves 2, nuove aggiunte al cast Di seguito, andiamo a elencare i titoli (in inglese) degli 8 episodi della seconda stagione di Raised by Wolves 2, senza andare a spoilerare la trama: The Collective Seven Good Creatures Control King The Tree Feeding Happiness