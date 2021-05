Vampire Academy, una serie TV tratta dai libri di Richelle Mead

Parte la produzione della prima stagione che darà il via ad un nuovo fenomeno televisivo con i vampiri come protagonisti

I vampiri dei popolari romanzi di Richelle Mead arrivano sul piccolo schermo: i romanzi della saga “ Vampire Academy ” diventano una serie tv in onda sulla piattaforma streaming Peacock. L'adattamento e la produzione esecutiva sono stati affidati a Julie Plec e Marguerite McIntyre, showrunners di larga fama legate ad altri titoli televisivi di successo come “The Vampire Diaries”, “The Originals” e “Legacies”. La prima stagione sarà di dieci episodi .

Scritte per young adult, le storie di Richelle Mead sono ambientate in un universo fantastico in cui i vampiri, buoni e cattivi, combattono tra loro: i Dhampir sono guardiani e proteggono i Moroi dagli Strigoi , che cercano vendetta. Rose Hathaway , la protagonista, è una Dhampir, metà donna metà vampiro, ed aspira a diventare la giovane guardiana della sua migliore amica, Lissa, una Moroi. Tutto si complica con l'arrivo di Dimitri, affascinante insegnante dell'accademia. Per i Dhampir infatti non sono ammesse distrazioni sentimentali.

“Vampire Academy”, il film del 2014

La nuova serie TV ordinata da Universal Television, divisione di Universal Studio Group, è il primo esperimento per la TV sui libri della Mead. Le vicende del primo libro erano state già proposte su grande schermo per l'omonimo film del 2014 con la regia di Mark Waters con Zoey Deutch e Dominic Sherwood ma il titolo non ebbe fortuna.

È possibile che ai personaggi della Mead tocchi la tessa sorte dei protagonisti dei romanzi di Cassandra Clare, “Shadowhunters”, da cui è stato tratto un solo film e successivamente tre stagioni per la TV. Al momento per “Vampire Academy” Peacock ha optato per la modalità straight-to-series, la prima stagione sarà prodotta per intero indipendentemente dalla validità del pilot.