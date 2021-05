Anne Boleyn: il trailer della serie con Jodie Turner-Smith

Jodie Turner-Smith ha risposto ai commenti negativi ricevuti, offrendo come esempio ‘Hamilton’: “Tutto ciò rende la storia umana, una storia per tutti noi”

Tutto ciò ha generato un grande interesse nei confronti della miniserie di “Channel 5”, che ha infine svelato il primo trailer di “Anne Boleyn”. Una storia suddivisa in tre parti, il cui filmato d’anteprima è stato condiviso sui canali social della rete.

Il trailer sembra rendere chiaro il concetto di voler proporre uno show dal sapore moderno. Al di là della scelta attoriale per intrepretare la regina Tudor, le musiche moderne e l’intento di sottolineare l’importanza della “sua versione della storia”, lasciano intendere come si intenda sfruttare una drammatica e celebre vicenda così lontana nel tempo, per offrire un parziale spaccato dei giorni nostri.

Nella parte conclusiva del filmato vengono poste alcune domande sulla figura della protagonista: “Disonesta o devota?”, “Traditrice o apripista?”, “Peccatrice o santa?”. Anna Bolena risponde a tutto ciò in modo netto: “Il mondo saprà della mia innocenza”.

In merito ai duri commenti ricevuti si è espressa la stessa Jodie Turner-Smith: “Anna Bolena è una donna così affascinante ed ero entusiasta di riuscire a immaginare internamente cosa stesse attraversando. Credo abbiano fatto quei commenti perché si è scelto di affidare il ruolo a me. Alcuni hanno percepito questo come sforzo per eliminare gli attori bianchi ma non è così. Spero venga vista con un cuore e una mente aperti. ‘Hamilton’ è un ottimo esempio di quanto sia sorprendente raccontare una storia anche con attori di colore. Rende quella storia molto più facilmente riconoscibile, perché diventa semplicemente una storia umana e una storia per tutti noi”.

Anne Boleyn, le anticipazioni

Le riprese di “Anne Boleyn” si sono concluse a dicembre 2020 e i tre episodi esordiranno nel Regno Unito nei prossimi mesi. Lo show ripercorrerà gli ultimi mesi di vita di Anna Bolena, offrendo al pubblico la sua prospettiva.

La donna verrà mostrata nel tentativo di assicurare a sua figlia un futuro, fronteggiando un sistema patriarcale che la conduce al fianco del re, per poi condannarla a morte una volta non risultata in grado di “assolvere al proprio dovere”.

