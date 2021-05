Lucifer 5B, un episodio musicale in arrivo: l'elenco delle canzoni

Episodio musicale, la lista dei brani

Netflix ha diffuso l’elenco completo dei brani che verranno cantati nel corso di “Bloody Celestial Karaoke Jam”, con tanto di coreografie. Ecco le canzoni scelte:

Wicked Games

Another One Bites the Dust

Every Breath You Take

Bad to the Bone

No Scrubs

Hell

Just the Two of Us

Smile

I Dreamed a Dream

In merito si è espressa anche Ildy Modrovich, showrunner di “Lucifer”. Ecco le sue parole: “Volevamo creare una storia che offrisse al pubblico un reale motivo per il quale tutti cantano e ballano. Non era nostra intenzione imporre semplicemente un episodio con tutto questo, senza una precisa ragione. Pianificare il tutto è stato un po’ come una partita a Tetris. È stato però tutto molto divertente”.

Ecco i titoli dei nuovi episodi in arrivo:

Family Dinner Bloody Celestial Karaoke Jam Resting Devil Face Daniel Espinoza: Naked and Afraid A Little Harmless Stalking Nothing Lasts Forever Is This Really How It's Going To End?! A Chance at a Happy Ending

Per quanto concerne la trama generale, si ripartirà precisamente da dove ci si era interrotti. L’arrivo di Dio genererà un gran caos tra i protagonisti celestiali, come spiegato da D.B. Woodside, coinvolto nuovamente come Amenadiel.

Spazio a svariate guest star in “Lucifer 5B”, da Rob Benedict nei panni di un mercenario a Scott Porter in quelli di Carol Corbett. Spazio a Merrin Dungey, ovvero Sonya, così come Brianna Hidebrand, che sarà Rory, angelo ribelle e colmo di rabbia.